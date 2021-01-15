ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых автобусов

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2020 года объем рынка новых автобусов (без учета LCV) в России составил 11,4 тыс. единиц, что на 5% меньше результата годичной давности. Более половины его (52%) приходится на 10 регионов страны.

Крупнейшим региональным рынком новых автобусов является Москва – за отчетный период даже при падении на 19% его объем достиг 1 670 экземпляров. Второе место в этом рейтинге занимает Подмосковье с результатом 1 037 единиц, нарастив объем в 2,5 раза. Замыкает первую тройку Санкт-Петербург (696 шт.; +29%).

Лидером среди нестоличных субъектов РФ стала Тверская область (465 шт.; рост в 6,2 раза), за которой располагается Пермский край (432 шт.; +86%). В ТОП-10 российских регионов по объему рынка новых автобусов в январе – ноябре прошлого года также попали: Кемеровская область (395 шт.; +12%), Нижегородская область (339 шт.; -5%), Краснодарский край (316 шт.; -55%), Башкортостан (314 шт.; -42%) и Ростовская область (285 шт.; -13%).

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Фото: bus.ru