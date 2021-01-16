Lexus RX в 2020 году установил новый рекорд продаж в России | АВТОСТАТ

Lexus RX в 2020 году установил новый рекорд продаж в России

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Lexus RX в 2020 году установил новый рекорд продаж в России

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Российские дилеры Lexus в 2020 году реализовали 20586 автомобилей (-8%), что позволило бренду занять третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей пятый год подряд. При этом доля Lexus на рынке премиальных автомобилей увеличилась до 15,5%, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Самой популярной моделью Lexus в прошлом году остался премиальный кроссовер RX, который выбрали 10453 российских покупателя (+6%). Таким образом, эта модель установила новый рекорд продаж в нашей стране. Обновленный внедорожник GX разошелся в количестве 787 единиц, что на 27% выше показателя годичной давности.

Полный список дилеров Lexus (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: продажипремиум-маркиlexuslexus rx

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