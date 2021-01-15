Toyota RAV4 в 2020 году стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в 2020 году реализовали 91598 автомобилей, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Бестселлером Toyota в прошлом году стал кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 19% и составили 36433 экземпляра. Это лучший результат для данной модели с 2015 года, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 27373 покупателей (-20%). Стоит отметить, что обе модели по итогам 2020 года сохранили лидерство в своих сегментах.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в прошлом году был продан в количестве 11271 штуки (-26%) и продолжает лидировать в своем сегменте. Первую позицию в своем классе удерживает и пикап Toyota Hiluх, чей результат продаж составил 2580 машин (-19%). Реализация обновленного минивэна Toyota Alphard увеличилась на 11% до 828 единиц.

Какие еще модели Toyota и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».