KIA в 2020 году сохранила лидерство среди иномарок в России

Российские дилеры KIA в 2020 году реализовали 201727 автомобилей – на 11% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России седьмой год подряд, а рыночная доля марки составила 12,6% против 12,8% годом ранее, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером KIA на российском рынке остается Rio – в прошлом году было реализовано 88064 автомобиля (-5%), что стало рекордным показателем для этой модели за последние пять лет. Доля кросс-хэтчбеков в структуре реализации семейства Rio за 2020 год достигла 50%. Напомним, в октябре в продажу поступил обновленный седан KIA Rio, а в декабре у российских дилеров появился кросс-хэтчбек Rio X.

Второе место по объему продаж в линейке KIA занял кроссовер Sportage, который выбрали 28190 покупателей (-18%). Седан KIA Cerato, представленный в России двумя поколениями модели, был реализован суммарно в количестве 13678 единиц (-9%). Стоит отметить, что Cerato четвертого поколения показал за прошлый год наибольший рост продаж среди всех моделей KIA – на 18,5% до 11561 машины.

Далее следует новый компактный кроссовер KIA Seltos, который появился на российском рынке в марте прошлого года и до конца года разошелся в количестве 12775 экземпляров. Замыкает пятерку российских бестселлеров KIA кроссовер Soul, чьи продажи составили 11883 автомобиля (-36%).

Стоит отметить, что новый седан K5, появившийся у российских дилеров в сентябре 2020-го, за четыре месяца продаж достиг показателя в 8126 реализованных машин, а совокупный объем реализации вместе с предшествующей моделью KIA Optima за прошлый год составил 19860 единиц (-23%).

В число наиболее популярных моделей KIA на российском рынке по итогам 2020 года вошел также среднеразмерный кроссовер Sorento с показателем 13444 реализованных автомобиля (-19%), при этом в октябре эта модель стала доступна в новом, четвертом поколении.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания KIA анонсировала появление на российском рынке минивэна Carnival четвертого поколения и обновленного фастбека Stinger.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все модели KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».