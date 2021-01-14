Geely и Foxconn создали СП для революционного прорыва в автопроме

Тайваньская компания Foxconn Technology Group (производственный и интеллектуальный партнер Apple, Microsoft, Sony, Cisco и ряда других известных корпораций) и Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) подписали стратегическое соглашение по созданию совместного автомобильного предприятия "для совершения революции в автомобильной промышленности". Как сообщает Patently Apple, новое СП призвано помочь автопроизводителям ускорить переход к инновационным и эффективным производственным процессам и бизнес-моделям, основанным на CASE (подключенных, автономных, совместно используемых и электрифицированных) технологиях.

На церемонии подписания контракта присутствовали первые лица компаний: основатель Foxconn Терри Гоу и председатель Geely Holding Group Ли Шуфу. Заявлено, что, по соглашению, каждая из сторон будет иметь равные доли (по 50%) в созданном предприятии.

"Этот альянс между Geely Holding и Foxconn представляет собой важную веху в сотрудничестве между автомобильной промышленностью и отраслью информационно-коммуникационных технологий, - заявил Янг-Уэй Лю, председатель Foxconn Technology Group. - Благодаря ведущим мировым научно-исследовательским технологиям Foxconn, интеллектуальному производству и возможностям интеграции аппаратного и программного обеспечения обе стороны формируют высоко взаимодополняющее партнерство, которое позволит нам лучше обслуживать и удовлетворять разнообразные потребности различных клиентов, а также предлагать самую передовую, быструю и экономически эффективную платформу полного цикла производства транспортных средств...".

Современная мировая автомобильная промышленность переживает глубокие изменения, и чтобы процесс шел активнее, необходимо создавать альянсы и объединять ресурсы. Янг-Уэй Лю не сомневается, что деятельность созданного СП приведет к огромным изменениям в автомобильной промышленности - в глобальном масштабе. Он счел также уместным напомнить присутствующим, что на днях Geely Holding объявила о намерении установить еще одно новое стратегическое партнерство, ориентированное на разработку подключенных и интеллектуальных электромобилей - с Baidu (ведущая поисковая система в Китае и интернет-платформа).

Остается напомнить, что Geely Holding - материнская компания таких брендов, как Volvo Cars, Lynk and Co и LEVC, а также ведущий акционер Geely Auto, Proton и Lotus. И, подписывая соглашение, она "продолжает свое превращение из традиционного производителя в ведущую транспортно-технологическую компанию, ориентированную на электрифицированную мобильность". Geely Holding и ее бренды продолжают инвестировать в передовые технологии - такие, как Интернет транспортных средств, интеллектуальное вождение, услуги мобильности, автомобильные процессоры и низкоорбитальные спутники, сотрудничая с глобальными партнерами в области мобильных экосистем следующего поколения.

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Фото: patentlyapple.com