ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам 2020 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в 2020 году стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом году реализация этой модели составила 73537 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял Toyota RAV4 с показателем 36433 проданных машины (+19%). Третий результат показал Volkswagen Tiguan – 32982 автомобиля, что на 11% ниже показателя годичной давности. Далее идет Renault Duster, разошедшийся тиражом 31640 экземпляров (-19%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России внедорожник LADA 4x4, чьи продажи составили 29089 машин (-9%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам 2020 года также вошли KIA Sportage (28190 шт., -18%), Nissan Qashqai (22110 шт., -12%), Hyundai Tucson (22107 шт., -3%), Skoda Kodiaq (20578 шт., -18%) и Renault Kaptur (20284 шт., -21%).