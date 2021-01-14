ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам 2020 года

Самой продаваемой моделью на российском рынке в 2020 году стала LADA Granta, чья реализация составила 126112 автомобилей (-7%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 107281 машина, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показал KIA Rio – 88064 проданных автомобиля (-5%). Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 73537 экземпляров (+3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 58455 штук (+4%), включая новое поколение в кузове «лифтбек». Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи снизились на 16% до 49280 машин. Универсал LADA Largus выбрали 37166 покупателей – на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом. Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос на 19% до 36433 автомобилей. Реализация кроссовера Volkswagen Tiguan составила 32982 единицы, что на 11% ниже показаттеля годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России седан Renault Logan с показателем 32628 проданных машин (-8%).