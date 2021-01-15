Автомобили LADA стали дороже на 10 – 39 тыс. рублей

15 января 2021 года АВТОВАЗ поменял цены у почти всех моделей LADA. Прежнюю стоимость сохранил лишь внедорожник Niva, а остальные модели подорожали на сумму от 10 до 39 тыс. рублей. Это зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто» в результате проведенного мониторинга цен*.

Так, машины семейства Granta выросли в цене на 10 – 14 тыс. рублей. На сумму 12 – 14 тыс. рублей. стали дороже 3- и 5-дверные внедорожники LADA Niva Legend (бывшие 4х4), в том числе и в версии Urban.

Семейство LADA Largus прибавило в цене 15 тыс. рублей, причем это касается 5- и 7-местных автомобилей, а также их кросс-версий. Высокий хэтчбек LADA XRAY вырос в цене на 10 – 19 тыс. рублей, а его кросс-версия стала дороже на 15 – 20 тыс. рублей.

Наибольшую прибавку к стоимости получили автомобили семейства LADA Vesta. Например, седаны Vesta, Vesta Sport и Vesta CNG подорожали на 20 – 27 тыс. рублей, Vesta Cross – на 28 тыс. рублей, Vesta SW – на 31 тыс. рублей, Vesta SW Cross – на максимальные 39 тыс. рублей.

Новые цены на автомобили LADA сейчас выглядят так:

Granta – от 499 900 рублей;

Largus – от 655 900 рублей;

Niva Legend – от 599 900 рублей;

Vesta – от 703 900 рублей;

XRAY – от 679 900 рублей.

Полный список длерских центров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите в разделе «Дилеры» на сайте «Цена Авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.