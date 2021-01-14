Новые модели LADA и Dacia получат общую платформу

Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. Генеральным директором бизнес-подразделения Dacia-LADA назначен Дени Ле-Вот, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11. Глобальная цель – раскрыть потенциал LADA и Dacia, сделав их полноценными международными брендами, выходящими за рамки существующих рынков и сегментов.

С точки зрения продукта, АВТОВАЗ усиливает продуктовый план LADA с помощью 4 новых моделей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV в 2025 году, для того, чтобы укрепить долю рынка в количественном и финансовом выражении.

Напомним, в настоящее время Группа «АВТОВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов: LADA и Renault. Производственные мощности АВТОВАЗа расположены в Тольятти – АО «АВТОВАЗ», ОАО «LADA Запад Тольятти», а также в Ижевске – ООО «LADA Ижевск».

Продукция марки LADA представлена в сегментах В, B+, SUV и LCV и состоит из пяти семейств моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен в более чем 20 странах. LADA имеет самую большую официальную дилерскую сеть в России – 300 дилерских центров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2021 года АВТОВАЗ представит обновленный универсал LADA Largus и внедорожник LADA Niva Travel с измененным экстерьером и улучшениями в салоне. Также компания планирует сосредоточиться на выпуске ограниченных серий уже существующих моделей, в том числе оснащенных мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Кроме того, в настоящее время ведется подготовка к производству рестайлинговой LADA Vesta, которая поступит в продажу после 2021 года.

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