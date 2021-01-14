АВТОВАЗ рассказал о новых моделях сегмента SUV. Одна из них – новая Niva | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ рассказал о новых моделях сегмента SUV. Одна из них – новая Niva

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АВТОВАЗ рассказал о новых моделях сегмента SUV. Одна из них АВТОВАЗ рассказал о новых моделях сегмента SUV. Одна из них АВТОВАЗ рассказал о новых моделях сегмента SUV. Одна из них – новая Niva

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АВТОВАЗ к 2025 году усиливает свой продуктовый план четырьмя совершенно новыми моделями, включая полностью новое поколение внедорожника Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV. Перезапуск Niva и полное обновление основного модельного ряда позволит репозиционировать бренд LADA и укрепить долю рынка в количественном и финансовом выражении, сообщает пресс-служба автопроизводителя. 

АВТОВАЗ уже активно реализует свой новый амбициозный продуктовый план. В 2021 году LADA 4x4 получила свое первоначальное название и теперь называется LADA Niva с приставкой Legend. В начале 2021 года LADA начнет продажи новой Niva Travel.

Новое поколение внедорожника Niva, работа над которым ведется в настоящее время, получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой – и будет базироваться на платформе CMF-B. Новая Niva выйдет за пределы российского рынка, как это было и в начале истории этого легендарного автомобиля.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз внедорожники разработки suv кроссоверы

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