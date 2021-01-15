В России стартуют продажи нового кроссовера Mazda CX-30

Российские дилеры Mazda сегодня, 15 января, начинают продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30, производство которого налажено на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Новинка предлагается в трех комплектациях – Drive, Active и Supreme – по цене от 1 млн 653 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Стартовая комплектация Drive оснащается передним приводом и 6-ступенчатой ручной коробкой передач. Пакет безопасности в базовом варианте включает все доступные электронные системы активной и пассивной безопасности, включая систему G-Vectoring Plus. Кроме того, автомобиль оборудован электростеклоподъемниками, кондиционером, аудио-системой с восьмью динамиками.

Средняя комплектация Active включает в себя такое необычное для этого уровня оснащения оборудование, как проекция показаний на лобовое стекло, датчики дождя и света, а также климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, CarPlay и Android Auto, аудиосистему с восьмью динамиками и управлением на руле. Стоимость Mazda CX-30 в комплектации Active составляет 1 млн 902 тыс. рублей в переднеприводной модификации и от 2 млн 002 тыс. рублей – с полным приводом.

Цена на переднеприводную версию топовой комплектации Supreme начинается от 2 млн 042 тыс. рублей, а добавление полного привода увеличит цену автомобиля на 100 тыс. рублей.

Как прогнозируют в Mazda, более 90% продаж придутся на автомобиль в более дорогих версиях, а наиболее востребованной станет средняя комплектация Active. По оценкам управляющего директора «Аларм-Моторс Мазда» Алексея Глазкова, внутри бренда Mazda новинка способна занять около 15%. Благодаря этому автомобилю объем продаж марки может увеличиться на 10%.

Какие еще модели Mazda и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».