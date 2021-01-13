Дорожные штрафы, полученные в снегопад, можно обжаловать

Речь идет о штрафных извещениях, пришедших водителям с камер видеофиксации в дни неблагоприятных условий. Корреспонденты "Российской газеты" обратились в Госавтоинспекцию за разъяснениями: платить или не платить штраф, если снимок сделан в плохую погоду и из-за погодной аномалии в реальности у водителя просто не было возможности увидеть, к примеру, сплошную линию или линию, выделенную для общественного транспорта. Камера, настроенная на фиксацию определенного квадрата, не учитывает плохую видимость и автоматически заносит нарушителя в список штрафников.

Полученный комментарий ГИБДД четко расставляет все по своим местам. Подобные нарушения, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации в плохую погоду, например, в снегопад, которые сейчас лютуют по всей территории России, - не должны администрироваться. Но если водитель все же получил такое "письмо счастья", заявляющее о штрафе, а на присланной фотографии не видно полосы (замело снегом), то это легко обжаловать. Если на снимке не видно разметки или знака, за нарушения требования которых водителя наказывают (а снимки перед выпиской постановления простматриваются инспекторами), постановление должно отправляться в корзину, а не на почту.

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