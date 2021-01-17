Chery в 2020 году продолжила развитие дилерской сети в России | АВТОСТАТ

Chery в 2020 году продолжила развитие дилерской сети в России

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Chery в 2020 году продолжила развитие дилерской сети в России

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Компания «Чери Автомобили Рус» в 2020 году, несмотря на сложные условия в связи с пандемией, продолжила развитие и совершенствование дилерской сети Chery. Компания расторгала контракты с тремя дилерами и подписала соглашения с новыми и существующими партнерами об открытии более 50 новых дилерских центров, сообщает пресс-служба китайской марки.

На сегодняшний день дилерская сеть Chery состоит из 112 центров по продаже и обслуживанию автомобилей, среди которых крупные представители автобизнеса, такие как «Ключавто», «Луидор», Major Auto, «АвтоГермес», ГК «Обухов», ГК «УСервис+», ГК «Автомир», ТЦ «Кунцево», холдинг «Техинком», ГК «АвтоСпецЦентр» и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Chery реализовали 11452 автомобиля, что на 80% больше по сравнению с предыдущим годом. Начиная с июля марка Chery от месяца к месяцу наращивала объем продаж, что в компании связывают с обновлением модельного ряда. Напомним, в марте прошлого года на российском рынке начались продажи семиместного кроссовера Tiggo 8, а в сентябре на смену кроссоверу Tiggo 7 пришел новый Tiggo 7 Pro. Кроме того, компактный кроссовер Tiggo 4, который является безусловным бестселлером марки в нашей стране, получил новые доступные комплектации.

В каких городах есть дилерские центры Chery (и не только), можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыкитайские автомобилиchery

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