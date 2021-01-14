Chery в 2020 году увеличила продажи в России на 80%

Российские дилеры Chery в 2020 году реализовали 11452 автомобиля, что на 80% больше по сравнению с предыдущим годом. Начиная с июля марка от месяца к месяцу наращивала объем продаж. Так, по итогам декабря реализация кроссоверов Chery выросла в 2,5 раза и составила 2100 машин, сообщает пресс-служба китайской марки.

Как отмечается, рост спроса на автомобили Chery обусловлен обновлением модельного ряда. Напомним, в марте прошлого года на российском рынке начались продажи семиместного кроссовера Tiggo 8, а в сентябре на смену кроссоверу Tiggo 7 пришел новый Tiggo 7 Pro. Кроме того, компактный кроссовер Tiggo 4, который является безусловным бестселлером марки в нашей стране, получил новые доступные комплектации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Chery представит на российском рынке три новых модели. Так, в первом квартале в продажу должен поступить новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, во втором квартале – компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x), а в четвертом квартале ожидается появление Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chery