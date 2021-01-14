Rolls-Royce в 2020 году установил новый рекорд продаж в России

Компания Rolls-Royce Motor Cars в 2020 году реализовала на российском рынке более 200 автомобилей (+4%), установив новый рекорд продаж второй год подряд. Таким образом, Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, драйверами роста стали внедорожник Cullinan и модели Black Badge. Также неизменным спросом пользуется флагманская модель Phantom. Вслед за российской премьерой нового Rolls-Royce Ghost в октябре 2020 года марка начинает первые поставки новинки на российский рынок. Первые клиенты Ghost получат ключи от своих автомобилей до конца месяца.

В России действует три официальных дилерских салона Rolls-Royce Motor Cars – два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Москва – первый город в мире, где расположены сразу два дилера Rolls-Royce. В российской столице также открылся единственный в Европе салон Provenance Pre-Owned, подтверждающий интерес клиентов к программе реализации автомобилей с пробегом.

Полный список дилеров других марок по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».