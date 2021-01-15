Ford сворачивает производство автомобилей в Бразилии

Компания Ford Motor Co. объявила, что закроет все три завода в Бразилии, что приведет к сокращению около 5 тыс. рабочих мест. Таким образом, американский автопроизводитель после более чем вековой деятельности в Бразилии прекратит выпуск автомобилей в этой стране в рамках реструктуризации, проводимой новым руководителем компании Джимом Фарли, пишет агентство "Финмаркет".

При этом Ford продолжит продажи в Бразилии и на других рынках Южной Америки. Покупателям будут предложены автомобили, производимые на оставшихся заводах Ford в Аргентине и Уругвае, а также в других регионах.

Как отмечают в Ford, пандемия COVID-19 усугубила проблему избыточных производственных мощностей и снижения продаж, из-за которой компания многие годы несла значительные убытки. Так, за первые три квартала 2020 года доналоговые убытки Ford в Южной Америке составили 386 млн долларов. Компания опубликует отчетность за четвертый квартал 4 февраля. Расходы, связанные с реструктуризацией, как ожидается, составят 4,1 млрд долларов. Они будут отражены в балансе за четвертый квартал 2020 года и текущий год.

Напомним, Джим Фарли, который вступил в должность CEO Ford Motor Co. 1 октября прошлого года, заявил, что закрытие заводов позволит перейти к "более гибкой бизнес-модели с облегченными активами" и создать "здоровый и устойчивый бизнес".

Сколько сейчас может стоить ваш пятилетний Ford Focus (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».