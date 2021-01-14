Alfa Romeo представит новый компактный кроссовер

Компания Alfa Romeo в этом году представит серийную версию компактного кроссовера Tonale, который получил название в честь горного перевала в Италии. По данным источников Motor.es, премьера новинки состоится в сентябре, а продажи в Европе стартуют в ноябре 2021 года. Цены на модель пока неизвестны, пишет портал Autonews.ru. Изначально клиентам предложат машину в единственной версии Launch Edition, которую выпустят ограниченным тиражом. Одним из конкурентов новинки называется Audi Q3.

Напомним, концепт будущего кроссовера впервые показали в 2019 году на автосалоне в Женеве. Прототип получил ряд элементов, дающих отсылку к классическим автомобилям итальянской марки. К примеру, сбоку кроссовер напоминает спорткары Spider Duetto и Disco Volante Spider, а колеса выполнены в стиле наборного диска старого телефона – как у Alfa Romeo 33 Stradale 1966 года. Ожидается, что дизайн серийной версии новинки будет не сильно отличаться от одноименного концепта.

По неофициальным данным, серийную версию кроссовера построят на укороченной версии модульной платформы Giorgio, которая уже лежит в основе серийной модели Stelvio. По данным Motor1, автомобиль получит гибридную силовую установку мощностью около 250 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что Alfa Romeo отказалась от планов по разработке новых спортивных автомобилей. В соответствии с пересмотренной стратегией развития итальянский бренд в 2022 году запустит в серию два новых компактных кроссовера.

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Фото: Alfa Romeo