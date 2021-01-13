LADA Vesta лишилась самого мощного мотора

АВТОВАЗ пересмотрел линейку силовых агрегатов семейства LADA Vesta. Так, седан и универсал этой модели с 15 января не будут предлагаться с двигателем ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с., который на Sedan Vesta и Vesta SW оказался не так востребован, как 1,6-литровый мотор. Об этом «Российской газете» сообщили дилеры марки. Напомним, седан LADA Vesta с двигателем 1.8 предлагался от 815,9 тыс. рублей, а Vesta SW – от 858,9 тыс. рублей.

Таким образом, теперь 1,8-литровым бензиновым мотором оснащаются лишь Vesta Cross и Vesta SW Cross. При этом ВАЗ-21179 в форсированном виде (145 л. с.) устанавливается на «заряженный» седан Vesta Sport. Стандартные же версии LADA Vesta остались с «атмосферниками» объемом 1,6 литра ВАЗ-21129 (106 л.с.) и Renault H4M (113 л.с.).

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ доработал 1,8-литровый двигатель: в конструкцию головки блока цилиндров (ГБЦ) были внесены изменения. А летом прошлого года завод начал устанавливать на мотор 1.8 новые трубки топливной системы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 107281 машину (-4%), половина из которых пришлась на модификации с типом кузова SW (53252 шт.). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta). В настоящее время АВТОВАЗ ведет подготовку к производству рестайлинговой LADA Vesta, которая поступит в продажу после 2021 года.

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Фото: АВТОВАЗ