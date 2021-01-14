Юбилейная спецверсия Porsche Boxster появится в России

Компания Porsche отмечает 25-летний юбилей своего семейства родстеров выпуском особой юбилейной модели Boxster 25 лет. Лимитированная серия будет выпущена ограниченным тиражом 1250 экземпляров. Квота для российского рынка не раскрывается, однако цена новинки уже объявлена – от 7 млн 620 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Porsche, специальная модель Boxster 25 лет базируется на варианте GTS 4.0 с 4,0-литровым шестицилиндровым оппозитным двигателем мощностью 400 л.с., который предлагается как с механической 6-ступенчатой коробкой передач, так и с 7-ступенчатой коробкой Porsche Doppelkupplung (PDK). Автомобиль развивает максимальную скорость 293 км/ч и в комплектации с роботизированной коробкой и серийным пакетом Sport Chrono разгоняется с места до «сотни» за 4,0 секунды. Спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с 10-миллиметровым занижением кузова и система Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала также включены в базовую комплектацию.

Юбилейная модель «цитирует» многочисленные элементы дизайна концепт-кара под названием «Boxster», который в 1993 году был представлен на Детройтском автосалоне. Так, одной из отличительных черт специальной модели является новая интерпретация цвета Neodyme, в свое время привлекший всеобщее внимание к знаменательному экспонату 1993 года. Этот мерцающий медно-коричневый цвет эффектно контрастирует с основным цветом кузова GT Silver Metallic, который предлагается для специальной модели Boxster 25 лет, и используется для переднего бампера, боковых воздухозаборников с перемычкой, а также надписей и двухцветных 20-дюймовых легкосплавных дисков. Кроме этого доступны цвета кузова Jet Black Metallic и Carrara White Metallic. Еще один оригинальный элемент – крышка топливного бака с надписью «Porsche» из программы Exclusive Design. Крышка имеет исполнение под алюминий, как и глянцевые патрубки спортивной выхлопной системы. Рама ветрового стекла выполнена в контрастном черном цвете.

Что касается интерьера, в духе исторического оригинала выполена комбинация кожаной обивки цвета Bordeaux Red и красного матерчатого складного верха, который дополнительно украшает тисненая надпись «Boxster 25». Альтернативно и кожаную обивку, и складной верх можно заказать в черном цвете. В расширенную базовую комплектацию специальной модели входят, среди прочего, пакет отделки салона алюминием, спортивные сиденья с электрорегулировкой по 14 направлениям, накладки на пороги с надписью «Boxster 25» и многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо GT с подогревом.

Напомним, серийное производство двухместного родстера Boxster началось в 1996 году. С тех пор друг друга сменили уже четыре поколения модели, а объем продаж превысил 357 тыс. экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», среди новинок Porsche, которые появятся на российском рынке в 2021 году, – купе 911 Turbo и кабриолет 911 Turbo Cabriolet нового поколения, полноприводный спорткар 911 Targa и коллекционная модель 911 Targa Heritage Design. Также в наступившем году в продажу поступят новые плагин-гибридные модели Panamera в трех вариантах кузова – спортивный седан, Executive (удлиненная версия) и Sport Turismo. Кроме того, у российских дилеров появятся новые кроссоверы Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe, а также новые версии электрического спорткара Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S.

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