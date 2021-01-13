Hyundai представила первое изображение электрокроссовера Ioniq 5

Компания Hyundai опубликовала первое изображение среднеразмерного кроссовера Ioniq 5 – первой модели в линейке суббренда аккумуляторных электромобилей Ioniq. Мировая премьера модели состоится в виртуальном формате в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба корейской марки.

Ioniq 5 станет первым автомобилем на базе инновационной глобальной электрической модульной платформы Hyundai Motor Group (E-GMP), разработанной специально для аккумуляторных электромобилей следующего поколения. Модель имеет функцию сверхбыстрой зарядки, позволяющей всего за пять минут получить запас хода более 100 км.

Фирменными элементами дизайна Ioniq 5 стали «параметрические пиксели» и экологичная отделка Color Material Finish (CMF), объединившие аналоговую и цифровую составляющие автомобиля. Переднюю часть модели украшают напоминающие пиксели огни, намекающие на широкое использование цифровых решений в автомобиле. Ioniq 5 также станет первым автомобилем Hyundai с капотом, который охватывает всю ширину автомобиля, тем самым сводя к минимуму зазоры между панелями и создавая единый высокотехнологичный облик. Дизайн-концепция «параметрических пикселей» прослеживается и в аэродинамичных 20-дюймовых дисках – самых больших, которыми когда-либо оснащались электромобили Hyundai.

Как сообщалось ранее, компания Hyundai планирует запуск на российском рынке линейки электрических автомобилей, и первой в нашей стране должен появиться электрокроссовер Ioniq 5. По словам управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, это может произойти уже в конце 2021-го или начале 2022 года. Основными рынками для модели в Hyundai видят Москву и различные рекреационные зоны, среди которых в первую очередь называется Крым.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».