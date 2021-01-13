Volvo в 2020 году снизила продажи в России на 9%

Российские дилеры Volvo в 2020 году реализовали 8025 автомобилей, что на 9% ниже показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в прошлом году остался среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 2998 единиц (-11%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 2209 покупателей (+7%). Замыкает тройку лидеров Volvo по-прежнему компактный кроссовер ХС40, чья реализация составила 1132 машины (-40%). Стоит также отметить возросший интерес к седану бизнес-класса S90, продажи которого выросли на 27% до 512 автомобилей.

Как отмечает глава отдела продаж Volvo Car Russia Ирина Попова, после слабой динамики продаж в первой половине 2020-го, вызванной пандемией коронавируса, во втором полугодии компании удалось наверстать темпы, закончив третий квартал с ростом в 20% и сохранив позитивную динамику в четвертом квартале на уровне 4,4%, несмотря на ограничения поставок. При комфортной доступности автомобилей начиная уже с первого квартала и сбалансированной модельной линейке в Volvo Car Russia рассчитывают, что положительная тенденция распространится и на весь 2021 год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo в четвертом квартале 2021 года планирует начать продажи в России полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volvo