АВТОВАЗ в 2020 году сократил экспорт на 19%

АВТОВАЗ в 2020 году поставил на экспорт более 41 тыс. автомобилей LADA – на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Как заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, это хороший результат, учитывая падение мирового авторынка из-за пандемии коронавируса и уход марки LADA из Европы.

Основными экспортными рынками для АВТОВАЗа остаются Казахстан (17,5 тыс. шт., +17%) и Беларусь (10,3 тыс. шт., -36%), где LADA является брендом №1 с долей 19,6% и 19,5% соответственно. Стоит также отметить, что LADA Granta в Казахстане и LADA Vesta в Беларуси стали самыми продаваемыми моделями на местных рынках.

В Узбекистане по итогам 2020 года было реализовано 5 тыс. автомобилей LADA (-24%), обеспечив российской марке второе место в рейтинге продаж. Кроме того, российский бренд лидирует на рынке Азербайджана. Добавим, что в прошлом году у АВТОВАЗа появились новые импортеры в Армении, Таджикистане и Туркменистане, а также за рубежом было открыто 5 новых дилерских центров LADA. В 2021 году АВТОВАЗ намерен усилить развитие экспортных продаж в странах СНГ.

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Фото: АВТОВАЗ