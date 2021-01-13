ТОП-10 регионов РФ по объему покупок новых грузовых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам 11 месяцев 2020 года составил 65,5 тыс. единиц, показав падение на 7%. При этом более 45% от этого количества пришлось на 10 регионов.

Больше всего новых грузовиков за отчетный период было куплено в Москве (7,4 тыс. шт.). Далее следует Подмосковье с результатом 4,2 тыс. единиц. В обоих регионах рынок показывает падение (-14% и -15% соответственно).

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ по объему рынка новых грузовых машин стал Татарстан, занявший третье место в общем зачете. За 11 месяцев его показатели выросли на 8% до 3,6 тыс. экземпляров. В пятерку лидеров регионального рейтинга также попали Ханты-Мансийский АО (3,4 тыс. шт.; +6%) и Санкт-Петербург (2,3 тыс. шт.; -28%).

Нижегородская область с результатом в 2,2 тыс. грузовиков (-15%) располагается на шестой позиции. Кроме них, в ТОП-10 регионов России по объему рынка новых грузовых автомобилей за январь – ноябрь 2020 года вошли: Краснодарский край (1,8 тыс. шт.; -11%), Свердловская область (1,8 тыс. шт.; -9%), Красноярский край (1,7 тыс. шт.; +7%) и Башкортостан (1,6 тыс. шт.; -13%).

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Фото: КАМАЗ