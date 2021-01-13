АВТОВАЗ раскрыл планы о выходе новинок

В первой половине 2021 года АВТОВАЗ представит две новинки – обновленный универсал LADA Largus и внедорожник LADA Niva Travel с измененным экстерьером и улучшениями в салоне. Об этом рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, отметив, что компания планирует также сосредоточиться на выпуске ограниченных серий уже существующих моделей, в том числе оснащенных мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

Кроме того, по его словам, ведется подготовка к производству рестайлинговой LADA Vesta, которая поступит в продажу после 2021 года. Также в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения внедорожника LADA 4x4, недавно переименованного в LADA Niva Legend, однако сроки его появления не называются.

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