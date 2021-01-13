АВТОВАЗ раскрыл планы о выходе новинок | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ раскрыл планы о выходе новинок

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АВТОВАЗ раскрыл планы о выходе новинок

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года
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В первой половине 2021 года АВТОВАЗ представит две новинки – обновленный универсал LADA Largus и внедорожник LADA Niva Travel с измененным экстерьером и улучшениями в салоне. Об этом рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, отметив, что компания планирует также сосредоточиться на выпуске ограниченных серий уже существующих моделей, в том числе оснащенных мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

Кроме того, по его словам, ведется подготовка к производству рестайлинговой LADA Vesta, которая поступит в продажу после 2021 года. Также в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения внедорожника LADA 4x4, недавно переименованного в LADA Niva Legend, однако сроки его появления не называются.

Быстро узнать сегодняшнюю стоимость нового автомобиля LADA (и не только LADA) на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз новинки lada 4x4 lada largus lada vesta lada niva

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