АВТОВАЗ в 2020 году увеличил корпоративные продажи на 6%

АВТОВАЗ в 2020 году реализовал корпоративным клиентам 91127 автомобилей LADA – это на 6% больше по сравнению с показателем годичной давности. Самыми востребованными моделями у корпоративных покупателей стали LADA Granta, Vesta и Largus.

Как отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, данный результат стал возможен благодаря эффективной работе компании и дилеров с крупнейшими корпоративными клиентами, а также программе опережающих госзакупок, в рамках которой АВТОВАЗ получил в 2020 году дополнительные заказы на 16 тыс. автомобилей.

Кроме того, порядка 48% розничных продаж автомобилей LADA в прошлом году было реализовано с использованием программ LADA Finance.

Дилерская сеть LADA остается крупнейшей в России и насчитывает 300 автосалонов, 282 из которых к концу 2020 года обновлены по новым стандартам бренда. Кроме того, в прошлом году в России было открыто 5 новых дилерских центров LADA.

Полный список официальных дилеров Lada (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ