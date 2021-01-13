Продажи Ford Transit в 2020 году выросли на 12%

Российские дилеры Ford в декабре реализовали 2357 легких коммерческих автомобилей Ford Transit (+45%), что стало абсолютным рекордом месячных продаж этой модели в нашей стране. По итогам 2020 года реализация Ford Transit в России выросли на 12% и составили 14038 машин, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

В 2021 году компания планирует нарастить долю в сегменте коммерческих автомобилей, а также развитие приоритетных для компании проектов локализации и кастомизации, увеличение модификаций автомобилей социального и специального назначения, число которых сегодня составляет 141 единицу. Кроме того, будет продолжена работа по развитию собственных инструментов продаж.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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