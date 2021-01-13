LADA Granta в 2020 году осталась самым продаваемым автомобилем в России

АВТОВАЗ по итогам 2020 года реализовал в России 343112 автомобиля LADA – это на 5% меньше, чем годом ранее. В целом российский рынок, по оценкам АВТОВАЗа, в прошлом году снизился на 9% и составил 1,6 млн машин. В результате рыночная доля марки LADA достигла 21,5%, что стало рекордным показателем для АВТОВАЗа за последние 9 лет.

Бестселлером АВТОВАЗа в 2020 году осталась LADA Granta, чья реализация снизилась на 7,2% и составила 126112 машин. Таким образом, эта модель удерживает лидерство на российском рынке третий год подряд.

Второй результат показала LADA Vesta – 107281 проданный автомобиль (-3,7%), половина из которых пришлась на модификации с типом кузова SW (53252 шт.). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, который разошелся в количестве 48906 единиц (-6,7%), включая 11740 фургонов этой модели. В целом продажи коммерческих автомобилей LADA в 2020 году составили 13576 единиц (+23%), что обеспечило марке около 95% в субсегменте малых LCV.

Стоит отметить, что в прошлом году АВТОВАЗ выпустил новые модификации во всех семействах автомобилей: Quest, [Black] и Instinct. LADA XRAY Cross Instinct стал первым автомобилем марки c сервисами Яндекс.Авто на борту. С запуска этой модели в апреле 2020 года стартовали онлайн заказы автомобилей LADA.

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