Пикап Jeep Gladiator выходит на европейский рынок

Компания Jeep начала приема заказов на пикапы Gladiator в Европе. На местных рынках автомобили предложены исключительно с турбодизелем Multijet V6 3.0, который оснащен системой старт-стоп и выдает 264 л.с. и 600 Нм. Он работает в сочетании с безальтернативным 8-ступенчатым «автоматом», полноприводной трансмиссией Selec-Trac с двухступенчатой раздаточной коробкой и мостами Dana 44. Бензинового атмосферника Pentastar V6 3.6 в европейской гамме не будет, хотя на других экспортных рынках, включая страны Ближнего Востока, машины с такими двигателями появятся, пишет издание «Авторевю».

В Европе Jeep Gladiator доступен только в двух комплектациях – базовой Sport и более дорогой Overland. Хотя первое время в гамме также будет приветственная спецсерия Launch Edition – такие машины можно опознать по 18-дюймовым легкосплавным колесам, жесткой крыше, окрашенной в цвет кузова, а также специальной отделке грузового отсека с крышкой. В салоне с черной кожаной обивкой установлена аудиосистема Alpine Premium, а вдобавок пикап оснащен дополнительной багажной нишей под подушкой заднего дивана. Палитра цветов кузова включает девять вариантов, а вместо стандартной жесткой крыши, которая может быть окрашена в контрастный черный цвет, можно выбрать мягкий верх.

Перечень базового оснащения включает полностью светодиодную оптику, медиасистему Uconnect с 7-дюймовым сенсорным экраном (в качестве альтернативы доступна мудьтимедийка с более крупным тачскрином диагональю 8,4 дюйма и навигатором), парктроники спереди и сзади, камеру заднего вида, а также комплекс электронных помощников и систем безопасности. Впрочем, системы автоматического торможения и контроля слепых зон, дополнительная камера спереди, адаптивный круиз-контроль, а также функция автоматического переключения с дальнего света на ближний будут доступны только за доплату. Разумеется, компания также предлагает широкие возможности персонализации: на выбор доступны двести фирменных аксессуаров Mopar.

Цены на Jeep Gladiator пока опубликованы не во всех странах. Но, скажем, в Италии пикап в комплектации Overland стоит 54700 евро, а версия Launch Edition оценивается в 58700 евро. Сами машины в продаже появятся в течение нескольких недель. Информации о сроках появления пикапов Jeep Gladiator на российском рынке пока нет: автомобиль до сих пор не прошел сертификацию, хотя в США его продажи начались еще два года назад.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Jeep в России состоит из четырех моделей – Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler. Однако скоро компания планирует вывести на российский рынок три новинки. Так, с января 2021 года российские дилеры Jeep начнут прием заказов на специальную юбилейную серию Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, выпущенную в честь 80-летия бренда, а в шоу-румах такие автомобили появятся во втором квартале 2021 года. Кроме того, в четвертом квартале 2021 года на российском рынке будут представлены абсолютно новое поколение Jeep Grand Cherokee, а также обновленный Jeep Compass (глубокая модернизация экстерьера/интерьера и новые моторы).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Jeep