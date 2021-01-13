Авторынок Германии в 2020 году сократился на 19%

Авторынок Германии 2020 году снизился на 19,1% и составил 2 млн 917 тыс. 678 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), падение продаж в минувшем году не только нанесло удар по экономическому положению автопроизводителей, но и замедлило обновление местного автопарка, что может иметь негативный эффект для экологической ситуации в стране. В 2021 году в ассоциации ожидают постепенного восстановления авторынка Германии, однако на сегодняшний день речь идет о достижении докоронавирусного уровня продаж.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в прошлом году реализовал 525612 машин (-21,3%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 10,6% до 303185 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 240968 автомобилей (-13,7%). Замыкают пятерку лидеров Audi (213934 шт., -19,9%) и Ford (194250 шт., -30,6%).

Автомобили этих и других марок можно найти в российских автосалонах проверенных дилеров.