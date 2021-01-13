Skoda в 2020 году увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Skoda по итогам 2020 года реализовали 94600 автомобилей – на 6,8% больше, чем годом ранее. В декабре продажи чешской марки в нашей стране составили 9700 машин, что на 5,8% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба Skoda Auto.

Бестселлером Skoda на российском рынке в прошлом году остается компактный лифтбэк Rapid, который с мая доступен в новом поколении. Кроме того, в феврале 2020-го в нашей стране стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. А в ноябре у российских дилеров появился лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения, который на начальном этапе предлагается с мотором 1.4 TSI/150 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2021 года новая Skoda Octavia будет также доступна с двигателями 1.6 MPI/110 л.с. и 2.0 TSI/190 л.с. В третьем квартале на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на 2021 год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Какие еще модели Skoda и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Skoda