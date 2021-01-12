Volkswagen анонсировал премьеру нового компактного кроссовера Taigun

Индийское подразделение Volkswagen опубликовало тизер серийного кроссовера Taigun, который будет конкурировать с Hyundai Creta. Премьера автомобиля должна состояться в ближайшее время, а его продажи стартуют до конца нынешнего года. Цены на Volkswagen Taigun будут начинаться приблизительно с 1 млн рупий, что эквивалентно примерно 1,1 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Судя по изображению, серийный автомобиль получится таким же, как одноименный концепт-кар, представленный на автосалоне в Дели в феврале 2020 года. В основу автомобиля ляжет масштабируемая архитектура MQB-A0-IN – модернизированная версия модульной платформы MQB-A0 для «младших» моделей концерна Volkswagen. Длина кроссовера составит порядка 4,2 м, а размер колесной базы будет равен 2,65 метра. Автомобиль получит специально настроенную подвеску, адаптированную под особенности индийских дорог. Дорожный просвет должен превысить 200 мм.

Volkswagen Taigun разделит основные узлы и агрегаты с новым кроссовером Skoda для индийского рынка, премьера которого состоится в марте 2021 года. По предварительным данным, в линейку двигателей обеих моделей войдет 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 115 л.с., а также 1,5-литровая «турбочетверка», выдающая 150 л.с. Первый двигатель будет работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с «автоматом» такого же диапазона. Более мощный мотор будет сочетаться с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Фото: Volkswagen