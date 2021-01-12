Стала известна дата начала производства нового Ford Bronco

Производство долгожданного Ford Bronco шестого поколения стартует 3 мая нынешнего года, а прием заказов на внедорожник начнется уже в текущем месяце.

Как пишет портал Motor.ru, Ford планировал начать серийное производство возрожденного Bronco весной 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса и связанных с ней проблем с производством и логистикой у поставщиков марки старт выпуска внедорожника собирались отложить до лета. Однако, по данным издания Bronco6G, несмотря на все трудности, Ford все-таки вернулся к соблюдению первоначальных сроков производства и доставки – возрожденный Bronco должен встать на конвейер в городе Дирборн штата Мичиган 3 мая нынешнего года.

Размещать в заводской системе дилерские заказы на новый «Бронко» Ford позволит с 19 января, а 18 марта стартует подготовка к производству и наладка оборудования. Первые серийные автомобили должны прибыть к владельцам в конце июня. Приоритетность заказов будет определяться на основе текущего наличия запчастей и доступности опций. В качестве компенсации за возможные задержки поставок внедорожника компания выделит будущим владельцам по 300 долларов на аксессуары или техобслуживание.

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Фото: Ford