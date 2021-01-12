ТОП-10 регионов России по объему покупок новых LCV

За 11 месяцев 2020 года в нашей стране было куплено более 91 тыс. новых LCV, что на 7% меньше, чем за тот же период годичной давности. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», почти половина (49%) от этого количества приходится всего лишь на 10 регионов РФ.

Крупнейшим региональным рынком легкой коммерческой техники в России является Москва – за отчетный период его объем в столице достиг 14,6 тыс. машин, показав падение на 16%. На втором месте – Подмосковье с результатом 7,5 тыс. экземпляров (-5%). Третью строчку занимает Санкт-Петербург, показатель которого составил 5,5 тыс. приобретенных машин (-2%).

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ стал Краснодарский край (3,1 тыс. шт.; -15%), а замыкает пятерку лидеров Татарстан (3,1 тыс. шт.; -6%). В ТОП-10 российских регионов по объему рынка новых LCV за январь – ноябрь 2020 года также попали: Свердловская область (2,6 тыс. шт.; +2%), Ростовская область (2,2 тыс. шт.; -13%), Нижегородская область (2,2 тыс. шт.; -15%), Челябинская область (1,9 тыс. шт.; +8%) и Башкортостан (1,9 тыс. шт.; -19%).

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Фото: Ford