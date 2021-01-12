Geely в 2020 году увеличила продажи в России на 61%

Российские дилеры Geely в 2020 году реализовали 15475 автомобилей, что на 61,2% больше по сравнению с предыдущим годом. В компании рассчитывают, что продажи марки будут расти и дальше, сообщает пресс-служба Geely.

Бестселлером Geely на российском рынке в прошлом году остался флагманский кроссовер Atlas с показателем 7311 реализованных автомобилей (-3%). Второе место по популярности занял компактный кроссовер Geely Coolray, который поступил в продажу в марте 2020-го и до конца года нашел 5634 покупателей. Между тем, в конце декабря на российский рынок вышел новый купе-кроссовер премиум-класса Tugella, и за менее чем две недели он разошелся тиражом 260 экземпляров. Напомним, ради клиентов, оформивших большое количество предварительных заказов на Geely Tugella, компания решила открыть продажи раньше, чем планировалось.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Geely начнет продажи в России обновленного кроссовера Atlas Pro.

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