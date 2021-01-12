АВТОВАЗ в 2020 году снизил продажи на 5%

АВТОВАЗ в 2020 году реализовал в России и на внешних рынках 393806 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, включая внедорожник Niva. Это на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом (414324 машин), следует из сообщения основного акционера АВТОВАЗа – группы Renault. Как отмечается, LADA подтвердила свою позицию лидирующего бренда на российском рынке с долей 21,5%. А модели LADA Granta и LADA Vesta остаются самыми продаваемыми автомобилями в России.

Напомним, в 2020 году внедорожник Niva снова стал выпускаться под маркой LADA, а также появились новые модификации во всех семействах автомобилей. А ближайшей новинкой АВТОВАЗа станет обновленный универсал LADA Largus, который приобрел узнаваемый Икс-дизайн и новый салон с улучшенной эргономикой.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».