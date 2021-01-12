Рассекречены подробности о новых моделях АВТОВАЗа

АВТОВАЗ, по неофициальным данным, в очередной раз пересмотрел сроки выпуска новых моделей. По данным паблика «Русский автомобиль», новая LADA Granta должна встать на конвейер в 2023 году, а производство нового поколения внедорожника, условно именуемого «Нива-3», будет запущено в 2024-м.

Как отмечает издание «За рулем.РФ», именно эти модели первыми примерят на себя платформу Renault CMF-B-LS. Она является, по сути, дальнейшим развитием архитектуры B0, а вариант LS означает («low specification», т.е. бюджетная разновидность). На платформе CMF-B, в частности, созданы новые Logan и Sandero, ожидаемые в России к 2022–2023 годам.

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ до 2026 года выпустит 10 новых и семь рестайлинговых моделей LADA. Первые семь новинок выйдут на рынок в ближайшие два года – речь идет, в частности, о рестайлинговых семействах LADA Largus и Vesta, которые поступят в продажу уже в этом году. Остальные новинки появятся на рынке в продаже с 2023 по 2026 год – компания представит пять обновлений для текущих автомобилей и еще пять новых моделей. Пока что никакой конкретики касательно обновлений модельного ряда в компании не предоставили. Однако известно, что АВТОВАЗ рассматривает возможность расширения коммерческой линейки LADA, в том числе за счет нового фургона под рабочим названием LADA Van. Предположительно речь идет о перелицованном исполнении «каблучка» Renault Dokker.

Какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».