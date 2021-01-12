Раскрыта стоимость шестиколесного УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод готовит новую модификацию «Профи» с шестью колесами, которая в ближайшее время должна поступить в продажу. По данным портала Drom.ru, УАЗ уже приступил к испытаниям новинки на дорогах, однако Одобрение типа транспортного средства на модель пока не выдано. Несмотря на это, несколько экземпляров «Профи» с двускатной ошиновкой уже отгрузили дилерам, которые и раскрыли цены. Так, короткобазный вариант обойдется в 1 млн 160 тыс. 300 рублей, а длиннобазный – 1 млн 205 тыс. 300 рублей. На первом этапе машину предложат с установкой газ-бензин (LPG), а бензиновая версия появится в течение нескольких месяцев.

Шестиколесный УАЗ «Профи» с двускатной ошиновкой отличается от менее грузоподъемных модификаций усиленной сзади рамой и задним мостом, который снабдили новыми ступицами под двускатную ошиновку, сообщает издание. В числе других доработок – изменились крепления рессор и амортизаторов сзади, а спереди установили новые пружины, амортизаторы, буферы сжатия, опоры и кожухи амортизаторов, штангу и стойки стабилизатора, шарниры и другое. Передняя колея увеличилась на 30 мм (по другим данным – на 48 мм), и теперь она составляет 1630 мм (либо 1648 мм).

Такой УАЗ «Профи» доступен только в моноприводной модификации: от переднего ведущего моста отказались, чтобы сэкономить на массе автомобиля, что в свою очередь дало прибавку к грузоподъемности на уровне 80-100 кг. Фургон с двускатной ошиновкой сзади формально не выходит за рамки 3,5 тонны полной массы, но на нем можно будет перевозить до двух тонн груза.

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Фото: Drom.ru