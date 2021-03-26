Рынок автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге вырос на 2%. ТОП-10 моделей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» в феврале на вторичном рынке в Санкт-Петербурге было куплено порядка 12 тыс. легковых автомобилей, что на 2% больше, чем год назад.

Лидером на этом рынке остался Ford Focus с результатом 376 перепроданных автомобилей. На втором месте, с небольшим отставанием от лидера, находится Volkswagen Polo – таких автомобилей с пробегом петербуржцы в последний зимний месяц приобрели в количестве 371 экземпляра.

Далее следуют Hyundai Solaris (277 шт.) и Skoda Octavia (248 шт.), а замыкает пятерку самых популярных в Северной столице подержанных автомобилей KIA Rio (245 шт.).

В ТОП-10 по объемам перепродаж здесь также вошли: Opel Astra (196 шт.), Volkswagen Tiguan (155 шт.), Volkswagen Passat (152 шт.), Mercedes-Benz E-Class (145 шт.) и BMW 5-Series (144 шт.).

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Фото: Рольф