Появились новые фотографии рестайлингового LADA Largus

АВТОВАЗ, по неофициальным данным, приступил к сборке товарных автомобилей обновленного семейства универсалов LADA Largus FL. Между тем, в распоряжении "Российской газеты" оказались фотографии экстерьера рестайлингового Largus Cross без камуфляжа, а также подробные изображения интерьера модернизированной модели.

Снаружи Largus Cross получил бампер с фирменными Х-образными молдингами, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, головную оптику от Renault Logan-2, массивный капот, передние крылья иной формы. Боковина и задняя часть кузова не изменились. Помимо этого, машина оснащена наружными зеркалами нового образца от LADA Vesta, пластиковым жабо со встроенными форсунками омывателя, укороченной штатной антенной на крыше.

Внутри "вседорожный" универсал имеет переднюю панель с "карманами" и дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками от Renault Duster-1. Рулевое колесо с кожаной оплеткой и подогревом, комбинация приборов с оранжевой подложкой, сиденья и центральный подлокотник заимствованы от LADA XRAY Cross.

Центральная консоль оборудована тачскрином мультимедийной системы, кондиционером, кнопками подогрева сидений и клавишей обогрева лобового стекла. Салон выполнен в сером цвете с хромированной и черно-глянцевой отделкой. Все кресла обладают комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Для пассажиров второго ряда предусмотрен разъем USB, розетка на 12В, обогрев заднего дивана.

Ранее стало известно, что список максимального оснащения обновленного LADA Largus Cross включает в себя противотуманные фары, датчики света и дождя, передний и задний парктроники, камеру заднего вида и круиз-контроль. В салоне с глянцевым декором установлен мультируль, обтянутый экокожей, и мультимедийная система. Также такой Largus Cross оснащен обогревом лобового стекла, сидений и рулевого колеса.

В технической части изменений не планируется: модель по-прежнему будет комплектоваться двигателями 1,6 л (87 или 106 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года продажи пассажирских универсалов и коммерческих фургонов LADA Largus в России составили 41982 автомобиля, что обеспечило третье место среди всех моделей LADA и первое место в сегменте коммерческих универсалов на рынке России. Как отмечают на АВТОВАЗе, LADA Largus пользуется большой популярностью среди частных клиентов, малого бизнеса и больших корпоративных парков.

Фото: "Российская газета"