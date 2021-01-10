Введение «тестов на алкоголь» для получения медсправки водителей снова отложено

Минздрав в очередной раз отложил введение в процедуру водительских медосмотров (для получения прав) дополнительных анализов. В 2021 году врачи по-прежнему не будут искать в крови и моче проходящего медосмотр человека белок, наличие которого показывает количество алкоголя, выпитого им за неделю. Пока все останется как было, хотя полностью от идеи выявлять в крови водителей наличие психоактивных веществ Министерство пока не отказалось. Как сообщила «Российская газета», вопрос отложен. На год. Приказ о переносе сроков вступил в силу 31 декабря 2020 года.

Напомним, что эти сроки переносились уже неоднократно. С ноября 2019 года на лето 2020 года, потом - на январь 2021 года, и «АВТОСТАТ» об этом уже писал. Камнем преткновения стала не сама процедура - в необходимости выявлять людей с заболеваниями, несовместимыми с вождением, никто не сомневается, - но цена вопроса (стоимость справки автоматически вырастает с 700 рублей до 9 тысяч) и сроки (на получение результатов уходило бы по целой неделе). Тем не менее, назначена новая дата для внедрения процедуры - 1 января 2022 года.

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