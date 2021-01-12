Французский авторынок в 2020 году сократился на четверть

Автомобильный рынок Франции по итогам 2020 года снизился на 25,5% и составил 1 млн 650 тыс. 118 машин. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после пяти лет роста.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в прошлом году стала Renault, реализовавшая 314630 машин (-22,7%). Второе место занимает Peugeot с показателем 301935 проданных автомобилей (-20,5%). Реализация Citroen снизилась на 30,8% и составила 162688 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 97784 автомобиля (-34,4%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 97170 машин (-30,1%).