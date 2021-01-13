Эксперты рассказали, какой автомобиль выгоднее купить – новый или подержанный

Потребители зачастую сталкиваются с выбором, какой автомобиль купить – новый или подержанный. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каковы преимущества и недостатки каждого из вариантов и какой из них наиболее выгоден для автовладельца в текущих экономических условиях.

По словам руководителя направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Алексея Шибакова, в большинстве случаев выбор автомобиля начинается с определения бюджета покупки. При равном бюджете к преимуществам покупки нового автомобиля можно отнести его надежность и наличие гарантии от производителя. Это позволит избежать незапланированных трат в первые несколько лет владения. При покупке автомобиля с пробегом риск внеплановой поломки возрастает в разы, и вся стоимость ремонта, как правило, в полном объеме ложится на плечи владельца. Также при покупке нового автомобиля потребитель может изначально выбрать необходимые ему цвет и комплектацию.

В свою очередь, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов отмечает, что автомобили с пробегом в отличие от новых имеют более низкую стоимость. При этом на вторичном рынке есть возможность купить автомобиль изъятый из производства, найти раритетный экземпляр или приобрести авто классом выше с лучшей комплектацией по цене нового. Выбор сервисного центра для обслуживания автомобиля остается за владельцем. Однако покупка машины с пробегом несет в себе определенные риски: автомобиль может числиться в угоне, являться аварийным или находиться в залоге.

«Принимая решение в пользу покупки нового автомобиля или все-таки поддержанного, в первую очередь нужно отталкиваться от своих возможностей и потребностей. В случае ограниченного бюджета и желания приобрести машину, оснащенную солидным набором опций, будет уместно рассматривать предложения на вторичном рынке, по причине того, что в современных реалиях очень трудно найти недорогой новый и при этом хорошо укомплектованный автомобиль. Если ограничений по бюджету нет, то, конечно, лучше приобретать новый», – резюмирует руководитель отдела продаж «Volkswagen. АВИЛОН» Максим Васильев.

Более подробные рекомендации по выбору нового или подержанного автомобиля – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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