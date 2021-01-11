АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник будет продаваться под именем LADA Niva Legend, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX.

LADA Niva Legend – первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Под капотом внедорожника устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Вот уже 45 лет он остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России. В настоящее время стоимость модели составляет от 587,9 тыс. рублей.

По итогам 11 месяцев 2020 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 26203 автомобиля, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этот внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, осенью прошлого года АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA 4х4 в специальном исполнении [BLACK]. Стоимость новинки составляет 672,9 тыс. рублей. LADA 4х4 [BLACK] создан на базе комплектации Urban, но теперь его черные корпуса зеркал дополняют полностью черные колесные диски и темная обивка потолка и сидений.