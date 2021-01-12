Fisker показал дизайн электрического пикапа

Компания Fisker выпустила новое тизерное изображение электрического пикапа, который, возможно, новинка получит название Alaska. При этом в своем сообщении в Twitter основатель фирмы Хенрик Фискер подчеркнул, что это «всего лишь тизер», а окончательный вариант дизайна машины может отличаться.

Судя по изображению, машина получит светодиодные фонари, стоп-сигнал на спойлере и большие колесные диски. Скорее всего, в оформлении салона будут использованы экологически чистые материалы. Все технические характеристики новинки держатся в секрете, пишет портал Autonews.ru. По неофициальным данным, автомобиль построят на платформе MEB от Volkswagen.

Точного срока запуска модели пока не сообщается, но вряд ли это произойдет до 2023 года. Чуть ранее должны начаться продажи электрического кроссовера под названием Ocean, который должен составить конкуренцию Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X.

Еще одной новинкой от Fisker станет четырехдверный автомобиль с купеобразным силуэтом. По предварительным данным, машина поступит в продажу под названием Emotion. Новинка получит открывающиеся вверх задние двери типа «крылья бабочки» для удобства посадки и высадки пассажиров.

А какие модели появятся на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Fisker