Tesla поставила рекордное количество автомобилей в 2020 году

Компания Tesla по итогам 2020 года поставила 499 тыс. 550 электромобилей, таким образом практически достигнув цели по поставке полумиллиона машин, о которой заявлял ее руководитель Илон Маск, несмотря на приостановку работы завода в США из-за пандемии COVID-19. Львиная доля в 2020 пришлась на Model 3 и Model Y – в совокупности было доставлено 445,5 тыс. автомобилей этих моделей. Остальные 55 тысяч – это более дорогие Model S и Model X, сообщает агентство "Прайм".

При этом в четвертом квартале минувшего года Tesla побила предыдущий рекорд, отгрузив более 180 тыс. машин против 139 тысяч в третьем квартале. Как отмечается, в попытке достичь заявленного Илоном Маском количества в полмиллиона в последние три дня прошлого года Tesla предлагала покупателям три месяца бесплатного использования функции полного автопилота. Обычно при покупке эта опция стоит 10 тыс. долларов.

Между тем, Илон Маск, основатель и руководитель компании Tesla, недавно обошел владельца Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира. Состояние Илона Маска, по данным Bloomberg, оценивается в 188,5 млрд долларов, в то время как у Безоса на 1,5 миллиарда меньше. Владелец Amazon возглавлял рейтинг с октября 2017 года.

Илон Маск является крупным акционером компании Tesla, для которой ушедший 2020 год оказался успешным. Компания наращивала производство автомобилей, открывала новые заводы и регулярно отчитывалась о прибыли. Всё это привело к росту акций более чем на 700% в течение года, также компания была добавлена ​​в престижный индекс S&P 500.

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