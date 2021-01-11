Jeep представил новый Grand Cherokee

Компания Jeep представила внедорожник Grand Cherokee нового поколения в версии L. Автомобиль поступит в продажу в семиместном исполнении с тремя рядами сидений, а пятиместный вариант дебютирует позже. От предшественника новинка отличается увеличенным дорожным просветом (пневматическая подвеска позволяет поднять кузов до 277 мм) и способностью преодолевать более глубокие водные преграды. Во втором квартале 2021 года появится и гибридная версия нового Jeep Grand Cherokee, сообщает портал Autonews.ru.

Новый Grand Cherokee построен на полностью новой платформе с независимыми передней и задней подвесками. Также для модели предлагают пневматическую подвеску Quadra-Lift. На старте продаж двигателей будет два: 3.6 (294 л.с.) и 5.7 Hemi (362 л.с.). Автомобиль получил три разные системы полного привода, для каждой из которой предусмотрено пять режимов управления Selec-Terrain. Электроника позволяет выбирать режимы движения для разных дорожных и внедорожных условий. В зависимости от условий можно выбрать автоматический режим, «Спорт», «Камни», «Снег», «Грязь/Песок».

Салон Jeep Grand Cherokee в базовой версии оснащается 10-дюймовым дисплеем на передней панели, а также безрамочным цифровым щитком приборов. Также в интерьере предусмотрена светодиодная подсвета, а сиденья водителя и переднего пассажира оснащены функцией массажа.

Автомобиль оснащается более чем 100 функциями безопасности и защиты, включая частично автоматизированные ассистенты вождения, систему кругового обзора и камеры ночного видения. Доступна также система Uconnect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида и аудиосистема McIntosh с 19 динамиками мощностью 960 Вт.

При желании можно дооснастить автомобиль и повысить его проходимость, например, при помощи пакета Off-Road Group. Версия Trail Rated Overland 4 x 4 позволяет преодолевать водные препятствия глубиной до 61 см. Пакет Off-Road Group также включает в себя высокопрочную стальную защиту днища, задний дифференциал повышенного трения с электронным управлением, 18-дюймовые легкосплавные диски и всесезонные шины для бездорожья.

Стоит отметить, что полноразмерный внедорожник Grand Cherokee является самой популярной моделью Jeep в нашей стране. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение Jeep Grand Cherokee появится на российском рынке в четвертом квартале 2021 года. Тогда же в продаже ожидается обновленный Jeep Compass (глубокая модернизация экстерьера/интерьера и новые моторы). А уже с января 2021 года российские дилеры Jeep начнут прием заказов на специальную юбилейную серию Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, выпущенную в честь 80-летия бренда, а в шоу-румах такие автомобили появятся во втором квартале 2021 года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Jeep