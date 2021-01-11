В Нижегородской области появился новый производитель автокомпонентов

Компания «Пластматика» запустила опытно-промышленное производство изделий из пластмасс, став первым резидентом особой экономической зоны «Кулибин» в городе Дзержинск Нижегородской области. На проектную мощность компания выйдет в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, в том числе автокомпоненты, а одним из ключевых потребителей станет «Автозавод ГАЗ». Объем инвестиций в производство составит 614 млн рублей, срок окупаемости – менее 4,5 года. В перспективе благодаря реализации проекта будет создано 144 новых рабочих места.

Напомним, проект компании «Пластматика» получил одобрение экспертного совета ОЭЗ «Кулибин» в октябре 2020 года. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, 5% в следующие 5 лет и 14,5% в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

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