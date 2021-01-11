Какие электрокары покупают жители Санкт-Петербурга?

С января по ноябрь 2020 года жители Северной столицы стали обладателями 49 новых электрокаров. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это почти в 3 раза больше, чем за 11 месяцев 2019 года (17 шт.). Рассмотрим, какие именно электромобили покупают петербуржцы. Как оказалось, более 70% купленных электрокаров приходится на две марки – Audi и Tesla. Суммарное их количество составило 38 единиц.

В модельном рейтинге лидирует электрокроссовер Audi e-Tron. Новинку, вышедшую на рынок России летом 2020 года, в Питере приобрели в объеме 22 экземпляров. На втором по популярности месте – Tesla Model 3 (10 шт.). Кроме того, в Северной столице за 11 месяцев прошлого года было приобретено 6 электромобилей Nissan Leaf, 4 – Jaguar I-Pace, 3 – Tesla Model X, 2 – Tesla Model S, а также по 1 – Mercedes-Benz EQS и Tesla Model Y.

Отметим, что на долю Санкт-Петербурга пришлось около 10% всех новых электрокаров, купленных в нашей стране за январь – ноябрь 2020 года. Он на втором месте после Москвы. А вот доля каждого из оставшихся регионов составляет менее 10%.

Некоторые модели электромобилей можно найти в салонах проверенных дилеров.