Литовский авторынок в декабре вырос на 25%, но за год упал на 15%

В декабре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве выросли (по сравнению с результатом годичной давности) на 24,8% до 4 503 экземпляров. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». Напомним, что в сентябре литовский авторынок вырос на 17%, в октябре - упал на 14%, в ноябре - снизился еще на 1%. Декабрьский рост в очередной раз подчеркнул нестабильность на этом рынке.

Эксперты отметили, что рынок легковых автомобилей в декабре вырос на 30,5% до 4278 единиц, а LCV - снизился на 32% до 225 единиц. Наиболее активно автомобили в стране покупались накануне Нового года - так, самым активным для регистраций стал день 29 декабря, когда на учет было поставлено 396 автомобилей.

Тройку марок-лидеров на литовском рынке в декабре возглавил Fiat, реализовавший 1 235 автомобилей. Затем следуют Jeep (1 070 шт.) и премиальный Alfa Romeo (651 шт.).

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (714 шт.), на втором - Jeep Renegade (647 шт.), на третьем - Alfa Romeo Stelvio (593 шт.). Среди коммерческих автомобилей самым популярным был Renault Master (35 шт.). Эксперты также отметили, что в декабре в Литве дебютировал электрический внедорожник Mercedes-Benz EQV.

В целом за 2020 год в Литве было приобретено 43 332 новых легковых автомобилей, что на 14,8% меньше, чем в 2019 году (50 819 шт.).

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Фото: facebook.com/fiatrussia