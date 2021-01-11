Skoda раскрыла подробности о новом компактном кроссовере

Чешский автопроизводитель Skoda раскрыл первые подробности о компактном кроссовере – серийном исполнении прошлогоднего концепта Vision IN. Автомобиль получит название Kushaq и дебютирует уже в марте текущего года, сообщает портал Motor.ru.

Как отмечается, Skoda изначально заявила о намерении соблюдать единообразие в названиях кроссоверов – все имена должны начинаться на букву «K» и заканчиваться на букву «Q». Само слово kushaq взято из индийской истории и в переводе с санскрита обозначает «император» или «король». Это еще раз подтверждает, что кроме Индии модель вряд ли появится на других рынках.

Помимо названия, стали известны и первые подробности компактного кроссовера для индийского рынка. Внешне автомобиль будет выполнен в духе концепт-кара Vision IN, который марка показала в феврале 2020 года. В основу ляжет упрощенная модульная архитектура MQB-A0, разработанная специально для Индии. Пока что иных данных о новинке в компании не раскрывают.

Напомним, концепт-кроссовер Skoda Vision IN был представлен на одном из последних «живых» автосалонов, который прошел в Нью-Дели в феврале прошлого года. Прототип оснастили 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., в паре с которым работала роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод у модели – исключительно передний. Вероятно, похожую модификацию получит и серийная версия.

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Фото: Skoda